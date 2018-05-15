В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении членов ОПГ, сбывавших наркотики

Зауральские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 4 курганцев и 2 жителей Красноярска, которые обвиняются в сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размерах.

Ранее правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению деятельности группы наркосбытчиков, состоящей из 6 человек.

"Следствием установлено, что один из участников группы привозил крупные партии сильнодействующих синтетических наркотических средств из соседних регионов, расфасовывал и распространял их среди других фигурантов для дальнейшего розничного сбыта путем закладок", - сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Полицейские провели обыск в съемной квартире, которая использовалась в качестве склада, где обнаружили электронные весы, полимерные пакетики и другие вещественные доказательства противоправной деятельности. Всего в результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по данному уголовному делу изъято почти 800 граммов наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело по тридцати преступным эпизодам направлено в суд для рассмотрения по существу.