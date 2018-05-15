Круглому столу быть. "Превышенцы" "Югры" собираются на переговоры в Госдуму

Круглый стол с представителями Центробанка, АСВ, банка "Югра" и пострадавшими вкладчиками все-таки состоится, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подтвердил бронирование зала в Госдуме РФ. Тема круглого стола - "О законодательном обеспечении прав вкладчиков в банках РФ". Мероприятие пройдет 28 мая с 10.00 до 14.00, по адресу Георгиевский переулок, 2.

В настоящий момент готовность принять участие в круглом столе выразили 65 вкладчиков банка "Югра". Планируемое число участников - 120 человек.

"Лично я приеду и советую сделать это всем, особенно крупным превышенцам! Это самое крупное мероприятие на нашу тему за все время. Проигнорировав, мы снижаем свои шансы на благоприятный исход в разы. Москвичи должны быть все до единого", - заявил лидер инициативной группы вкладчиков Николай Николаев.

Напомним, ЦБ ввел временную администрацию в банк "Югра" в июле прошлого года. Лицензии кредитная организация лишилась двумя неделями позднее. Акционеры банка заявляли о готовности санировать "Югру" за счет собственных средств и просили для этого вернуть лицензию. Но в ЦБ не одобрили план спасения банка. "Превышенцы" "Югры" объединились в союз вкладчиков и добиваются возврата "сгоревших" средств.