КПРФ внесет законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста

Депутаты Госдумы фракции КПРФ внесут проект закона о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 г. Об этом на пленарном заседании объявил первый зампред комитета ГД по образованию и науке Олег Смолин, передает корреспондент Накануне.RU.

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По мнению партии, повышать пенсионный возраст нельзя до тех пор, пока не будет достигнута задача повышения продолжительности жизни, поставленная президентом в новом "майском указе", сказал Смолин.

Напомним, Владимир Путин поставил задачу повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2024г. до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет.

Как сообщало Накануне.RU, премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме в день голосования депутатов, заявил, что Правительство в ближайшее время подготовит свои предложения по повышению пенсионного возраста.