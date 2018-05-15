"Единая Россия" приостановит членство в партии экс-главы Миасса, подозреваемого в превышении должностных полномочий

"Единая Россия" приостановит членство бывшего главы Миасса Геннадия Васькова. Вопрос будет рассмотрен местным политсоветом, сообщили Накануне.RU в региональном отделение партии.

"Приостановка членства осуществляется на основании факта возбуждения уголовного дела следственными органами СК РФ по Челябинской области", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.