В Чехии уволен директор НИИ, который заявил о тестировании "Новичка"

Глава Минобороны Чехии Карла Шлехтова уволила директора военного НИИ в городе Брно Богуслава Шафаржа, который заявил о том, что в его институте проводились тесты химвещества А-230, относящегося к типу "Новичок".

Сам Шафарж, комментируя свое увольнение, заявил, что никакой ошибки не совершал. "Можно предполагать, что это произошло из-за того, что случилось вокруг ситуации с "Новичком", - заявил он пражскому порталу Aktuálně.

По его словам, он предоставил всю информацию, и все, что он когда-либо говорил, было правдой, сообщает РИА Новости.

В начале мая чешский президент Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. По его словам, количество изготовленного яда было незначительным, вскоре его уничтожили.

При этом в Минобороны тогда заявили, что в Чехии проводили только микросинтез вещества.