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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
15.05.2018 10:10 Мск (12:10 Екб)
общество | За рубежом
В Чехии уволен директор НИИ, который заявил о тестировании "Новичка"
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(2004) |

Глава Минобороны Чехии Карла Шлехтова уволила директора военного НИИ в городе Брно Богуслава Шафаржа, который заявил о том, что в его институте проводились тесты химвещества А-230, относящегося к типу "Новичок".
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Сам Шафарж, комментируя свое увольнение, заявил, что никакой ошибки не совершал. "Можно предполагать, что это произошло из-за того, что случилось вокруг ситуации с "Новичком", - заявил он пражскому порталу Aktuálně.

По его словам, он предоставил всю информацию, и все, что он когда-либо говорил, было правдой, сообщает РИА Новости.

В начале мая чешский президент Милош Земан заявил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым, как предполагается, был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился и хранился в Чехии. По его словам, количество изготовленного яда было незначительным, вскоре его уничтожили.

При этом в Минобороны тогда заявили, что в Чехии проводили только микросинтез вещества.

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15.05.2018 10:10 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:10 Екб


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В Чехии уволен директор НИИ, который заявил о тестировании "Новичка"
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