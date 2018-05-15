Со следующей недели в Екатеринбурге стартует первая серия опрессовок

Со следующей недели в Екатеринбурге коммунальщики начнут подготовку к новому отопительному сезону. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на 22 мая запланированы первые гидравлические испытания.

Так, в целях подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов теплосетевая компания АО "ЕТК" проведет первую серию опрессовок в следующие дни и временные интервалы: с 23.00 21 мая до 7.00 22 мая будут проводиться гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения. С 00.00 часов 23 мая и до 6.00 24 мая энергетики проведут гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением с прекращением горячего водоснабжения. А с 9.00 и до 17.00 25 мая гидравлические испытания обратных трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей повышенным давлением с ограничением горячего водоснабжения пройдут для организаций, предприятий и жителей района "Уралмаш" (1 сетевой район, тепломагистраль У1).

"До начала всех гидравлических испытаний температура горячей воды будет понижена. После завершения опрессовок горячее водоснабжение будет производиться по подающим трубопроводам. Поэтому энергетики предупреждают граждан о том, что в начальный период, после гидравлических испытаний, подача горячей воды возможна с пониженным давлением и температурой", - уточнили в мэрии.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по следующим телефонам: 329-33-52, 329-37-52, 331-22-18 (начальник смены тепловых сетей ЦДС) или 370-19-79, 370-59-21 (дежурный диспетчер ОДС).