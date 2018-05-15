На вице-президента Курганской торгово-промышленной палаты завели второе уголовное дело

Вице-президент Курганской торгово-промышленной палаты Ирина Пашков стала фигурантом уже второго уголовного дела на нее - сейчас речь идет о статье "мошенничество", эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

"Подробная информация об уголовном деле пока в интересах следствия не сообщается", - добавили в ведомстве.

Накануне.RU из собственных источников стало известно, что Пашкова замешана в махинациях с транспортом ТПП, сейчас устанавливается ущерб от ее действия.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 4 мая этого года в ходе обысков в ТПП региона Пашкова, желая ограничить доступ к документам, применила насилие в отношении сотрудника полиции, ударив по лицу оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кургану. Возбуждено уголовное дело.