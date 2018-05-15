Эксперт: Брычева полностью соответствует должности председателя КС

Начальник государственно-правового управления (ГПУ) президента России Лариса Брычева в случае перехода на работу в Конституционный суд (КС) РФ могла бы достойно занять место председателя этого судебного органа конституционного контроля.

Об этом Накануне.RU заявил политолог Алексей Лапушкин.

"Если Лариса Игоревна [Брычева] станет председателем Конституционного суда, все от этого только выиграют, – убежден эксперт. – Я девять лет работал в Администрации президента и по роду своей деятельности с ней пересекался. Хочу подчеркнуть: она кристальной честности человек с замечательными личными качествами, абсолютно порядочный, блестящий профессионал высочайшего уровня. В ее адрес – только превосходные эпитеты! Думаю, все, кто с ней работали, скажут то же самое. Убежден – Брычева полностью соответствует должности председателя Конституционного суда".

С этим мнением согласен первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"Я знаю ее как сильного юриста, она достаточно сильный организатор. Честно говоря, я не знаю ее биографию: есть ли у нее судейский опыт, но заключения [на законопроекты], которые она дает, ее участие в законотворческом процессе… это дельные, разумные вещи", – цитирует слова парламентария РИА Новости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, нынешний 75-летний председатель КС Валерий Зорькин занимает эту должность с 2003 года, и вскоре может уйти в отставку. Эксперты прогнозируют, что Брычева может стать судьей КС, а затем занять место председателя. Также в судьи КС прочат председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Отметим, что председатель Конституционного суда назначается на должность Советом Федерации по представлению президента России сроком на шесть лет из числа судей КС. Избрание на должность председателя проводится на закрытом пленарном заседании КС, которое созывается не позднее двух месяцев со дня, когда должность стала вакантной.