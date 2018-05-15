Эксперт: Брычева полностью соответствует должности председателя КС

в этот день
15.05.18
10:33
В Екб.12:33
В Перми автомобиль провалился под землю из-за порыва трубы
Свердловские депутаты правят законы после "наезда" прокуратуры
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

Тема дня
Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 596



Новости
15.05.2018 10:19 Мск (12:19 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Эксперт: Брычева полностью соответствует должности председателя КС
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Лариса Брычева (2018) | Фото: kremlin.ru

Начальник государственно-правового управления (ГПУ) президента России Лариса Брычева в случае перехода на работу в Конституционный суд (КС) РФ могла бы достойно занять место председателя этого судебного органа конституционного контроля.
Читайте также:

Об этом Накануне.RU заявил политолог Алексей Лапушкин.

"Если Лариса Игоревна [Брычева] станет председателем Конституционного суда, все от этого только выиграют, – убежден эксперт. – Я девять лет работал в Администрации президента и по роду своей деятельности с ней пересекался. Хочу подчеркнуть: она кристальной честности человек с замечательными личными качествами, абсолютно порядочный, блестящий профессионал высочайшего уровня. В ее адрес – только превосходные эпитеты! Думаю, все, кто с ней работали, скажут то же самое. Убежден – Брычева полностью соответствует должности председателя Конституционного суда".

С этим мнением согласен первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"Я знаю ее как сильного юриста, она достаточно сильный организатор. Честно говоря, я не знаю ее биографию: есть ли у нее судейский опыт, но заключения [на законопроекты], которые она дает, ее участие в законотворческом процессе… это дельные, разумные вещи", – цитирует слова парламентария РИА Новости.

Как ранее сообщало Накануне.RU, нынешний 75-летний председатель КС Валерий Зорькин занимает эту должность с 2003 года, и вскоре может уйти в отставку. Эксперты прогнозируют, что Брычева может стать судьей КС, а затем занять место председателя. Также в судьи КС прочат председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Отметим, что председатель Конституционного суда назначается на должность Советом Федерации по представлению президента России сроком на шесть лет из числа судей КС. Избрание на должность председателя проводится на закрытом пленарном заседании КС, которое созывается не позднее двух месяцев со дня, когда должность стала вакантной.

Другие новости по темам: Конституционный суд РФ, Валерий Зорькин, Лариса Брычева, Александр Бастрыкин, Юрий Синельщиков, Алексей Лапушкин
15.05.2018 10:19 Мск | Андрей Яловец
12:19 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 10:41 Мск
СМИ: Бастрыкин может перейти в Конституционный Суд








Добавить комментарий:

Эксперт: Брычева полностью соответствует должности председателя КС
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+