В Якутске введен режим ЧС из-за угрозы паводка

В Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
Решение ввести режим ЧС было принято главой Якутска Айсеном Николаевым на совещании по паводковой обстановке.
"Сегодня утром совместно с Госкомжизнедеятельности, Службой спасения РС(Я) и руководством Ленского бассейнового водного управления мы провели облет территории от Табаги до границы Намского улуса. Ситуация непростая, и в ближайшее будет усложняться, поэтому считаю необходимым ввести режим ЧС в городе Якутске", - сказал глава.
По данным Управления по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города на 8 утра15 мая уровень воды в Якутске составил 621 см. Критические уровни достигнуты в селе Табага, где подтоплено порядка 20 дворов. За ночь подъем воды составил здесь порядка 1,5 метров.
Мэр Якутска сообщил, что от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед. Сотрудники МЧС будут отслеживать ситуацию и в случае серьезного затора начнут взрывные работы.
Выдалась бессонная ночь и беспокойное утро. Наша великая река Лена показала свой крутой нрав. Ночью резко начала подниматься вода в Табаге – на 20-25 сантиметров в час. В 4 утра с руководителями Ленского бассейнового водного управления, Службы Спасения Республики, Государственного Комитета по жизнеобеспечению населения сделали облет реки от Табаги до Намского улуса. Ситуация складывается тревожная. Сейчас уровни воды в Табаге критические – подтопило ряд дворов в Старой Табаге. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове, на месте работает штаб под руководством моего первого заместителя Сергея Игнатенко. Если от Табаги до Жатая стоит мелкий и раздробленный лед, то от Жатая до Кангаласского мыса – крупные, но уже подготовленные фрагменты льдин. А вот от Кангаласского мыса до Намского улуса на многие километры растянулись сплошной лед. Это вызывает особую тревогу – могут возникнуть серьезные заторы в районе Кангаласского мыса. И пока взрывать такой лед нет никакого смысла. Высокие уровни постепенно сдвигаются в сторону города, но больших опасений пока нет – запас прочности достаточно большой. Единственная, традиционно подтопленная территория, – Даркылах. У жителей 202 и 203 микрорайона поводов для опасений нет, хотя желающих пошуметь в социальных сетях достаточно. Руководствуясь общей сложной паводковой ситуацией, сегодня утром принял решение объявить в городском округе «город Якутск» чрезвычайную ситуацию муниципального характера. Находимся в постоянном контакте с федеральными и республиканскими структурами. О нашей работе во время паводковой ситуации буду с вами постоянно делиться. #паводковаяситуация #якутск #ледоход #ледоход2018 #ледоходякутск
Глава города призвал руководителей округов и пригородов уделить особое внимание работе с населением. Николаев также попросил отслеживать ситуацию с возможным обрушением берега в Хатассах и Пригородном. Во всех пригородах развернуты выездные оперативные штабы.
14 мая в трех районах Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Затопленными оказались села Амга, Чапчылган, Абага, Мяндигэ Амгинского района, села Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района и село Мырыла Чурапчинского района. Материальный ущерб от паводка составил 5 млн рублей.