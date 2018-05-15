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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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В Якутске введен режим ЧС из-за угрозы паводка
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паводок в Якутске (2018) | Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

В Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.
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Решение ввести режим ЧС было принято главой Якутска Айсеном Николаевым на совещании по паводковой обстановке.

паводок в Якутске(2018)|Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

"Сегодня утром совместно с Госкомжизнедеятельности, Службой спасения РС(Я) и руководством Ленского бассейнового водного управления мы провели облет территории от Табаги до границы Намского улуса. Ситуация непростая, и в ближайшее будет усложняться, поэтому считаю необходимым ввести режим ЧС в городе Якутске", - сказал глава.

паводок в Якутске(2018)|Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

По данным Управления по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города на 8 утра15 мая уровень воды в Якутске составил 621 см. Критические уровни достигнуты в селе Табага, где подтоплено порядка 20 дворов. За ночь подъем воды составил здесь порядка 1,5 метров.

паводок в Якутске(2018)|Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

Мэр Якутска сообщил, что от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед. Сотрудники МЧС будут отслеживать ситуацию и в случае серьезного затора начнут взрывные работы.

Выдалась бессонная ночь и беспокойное утро. Наша великая река Лена показала свой крутой нрав. Ночью резко начала подниматься вода в Табаге – на 20-25 сантиметров в час. В 4 утра с руководителями Ленского бассейнового водного управления, Службы Спасения Республики, Государственного Комитета по жизнеобеспечению населения сделали облет реки от Табаги до Намского улуса. Ситуация складывается тревожная. Сейчас уровни воды в Табаге критические – подтопило ряд дворов в Старой Табаге. Пункты временного размещения развернуты, техника вся наготове, на месте работает штаб под руководством моего первого заместителя Сергея Игнатенко. Если от Табаги до Жатая стоит мелкий и раздробленный лед, то от Жатая до Кангаласского мыса – крупные, но уже подготовленные фрагменты льдин. А вот от Кангаласского мыса до Намского улуса на многие километры растянулись сплошной лед. Это вызывает особую тревогу – могут возникнуть серьезные заторы в районе Кангаласского мыса. И пока взрывать такой лед нет никакого смысла. Высокие уровни постепенно сдвигаются в сторону города, но больших опасений пока нет – запас прочности достаточно большой. Единственная, традиционно подтопленная территория, – Даркылах. У жителей 202 и 203 микрорайона поводов для опасений нет, хотя желающих пошуметь в социальных сетях достаточно. Руководствуясь общей сложной паводковой ситуацией, сегодня утром принял решение объявить в городском округе «город Якутск» чрезвычайную ситуацию муниципального характера. Находимся в постоянном контакте с федеральными и республиканскими структурами. О нашей работе во время паводковой ситуации буду с вами постоянно делиться. #паводковаяситуация #якутск #ледоход #ледоход2018 #ледоходякутск

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen)

Глава города призвал руководителей округов и пригородов уделить особое внимание работе с населением. Николаев также попросил отслеживать ситуацию с возможным обрушением берега в Хатассах и Пригородном. Во всех пригородах развернуты выездные оперативные штабы.

паводок в Якутске(2018)|Фото: instagram.com/nikolaev_aisen

14 мая в трех районах Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Затопленными оказались села Амга, Чапчылган, Абага, Мяндигэ Амгинского района, села Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района и село Мырыла Чурапчинского района. Материальный ущерб от паводка составил 5 млн рублей.

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15.05.2018 09:36 Мск | Якутск | информационная служба Накануне.RU
11:36 Екб


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В Якутске введен режим ЧС из-за угрозы паводка
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