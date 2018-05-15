В Якутске введен режим ЧС из-за угрозы паводка

В Якутске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за паводка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Решение ввести режим ЧС было принято главой Якутска Айсеном Николаевым на совещании по паводковой обстановке.

"Сегодня утром совместно с Госкомжизнедеятельности, Службой спасения РС(Я) и руководством Ленского бассейнового водного управления мы провели облет территории от Табаги до границы Намского улуса. Ситуация непростая, и в ближайшее будет усложняться, поэтому считаю необходимым ввести режим ЧС в городе Якутске", - сказал глава.

По данным Управления по делам ГО, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города на 8 утра15 мая уровень воды в Якутске составил 621 см. Критические уровни достигнуты в селе Табага, где подтоплено порядка 20 дворов. За ночь подъем воды составил здесь порядка 1,5 метров.

Мэр Якутска сообщил, что от Кангаласского мыса до Намского района на многие километры наблюдается сплошной лед. Сотрудники МЧС будут отслеживать ситуацию и в случае серьезного затора начнут взрывные работы.

Глава города призвал руководителей округов и пригородов уделить особое внимание работе с населением. Николаев также попросил отслеживать ситуацию с возможным обрушением берега в Хатассах и Пригородном. Во всех пригородах развернуты выездные оперативные штабы.

14 мая в трех районах Якутии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Затопленными оказались села Амга, Чапчылган, Абага, Мяндигэ Амгинского района, села Эльдикан и Кюпцы Усть-Майского района и село Мырыла Чурапчинского района. Материальный ущерб от паводка составил 5 млн рублей.