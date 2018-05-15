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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Нижнетагильского епископа назначили служить в Александровскую епархию
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священный синод, рпц (2018) | Фото: patriarchia.ru

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий теперь будет служить Преосвященным епископом Александровской и Юрьев-Польской епархий. Его место займёт епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

Это решение было принято 14 мая на заседании Священного Синода в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в РПЦ. Патриарх Кирилл возглавил это заседание.

В ходе заседания обсуждался вопрос о положении дел в Александровской епархии Владимирской митрополии.

"Постановили почислить архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия на покой по состоянию здоровья, выразив ему благодарность за понесенные в Александровской епархии архипастырские труды. Местом пребывания архиепископа Евстафия на покое определена Свято-Троицкая Сергиева лавра", - говорится в решении Синода.

Считается, что Евстафий находился в "тихой оппозиции" Кириллу и никидимовцам.

совет по информполитике в полпредстве, епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий(2017)|Фото: Накануне.RU

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15.05.2018 09:45 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:45 Екб


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Нижнетагильского епископа назначили служить в Александровскую епархию
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