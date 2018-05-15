Нижнетагильского епископа назначили служить в Александровскую епархию

Епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий теперь будет служить Преосвященным епископом Александровской и Юрьев-Польской епархий. Его место займёт епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии.

Это решение было принято 14 мая на заседании Священного Синода в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в РПЦ. Патриарх Кирилл возглавил это заседание.

В ходе заседания обсуждался вопрос о положении дел в Александровской епархии Владимирской митрополии.

"Постановили почислить архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия на покой по состоянию здоровья, выразив ему благодарность за понесенные в Александровской епархии архипастырские труды. Местом пребывания архиепископа Евстафия на покое определена Свято-Троицкая Сергиева лавра", - говорится в решении Синода.

Считается, что Евстафий находился в "тихой оппозиции" Кириллу и никидимовцам.