"По срокам не вписывается": выставки бронетехники в Нижнем Тагиле в этом году не будет

СМИ сообщили, что выставку бронетехники "Диверсификация" в Нижнем Тагиле, скорее всего, не будут устраивать в 2018 году.

"По срокам новая выставка как-то не вписывается. Не будет возможности привезти технику в Москву и забрать ее. Доставка техники – это минимум 30 дней. Все застопорилось из-за того, что нет "окна" под эту выставку", - сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Он напомнил, что с 9 по 12 июля в Екатеринбурге пройдет выставка "Иннопром", а с 21 по 26 августа в подмосковной Кубинке - форум "Армия-2018". Источник отметил, что демонстрационная программа возобновленной выставки будет такой же, как у RAE.

В Минпромторге (организатор выставки в Нижнем Тагиле) изданию подтвердили отказ от проведения "Диверсификации" в 2018 году, отметив, что выставка планируется в 2019-м.

Напомним, ранее Нижний Тагил лишился международной выставки вооружения Russian Arms Expo - ее перенесли в Подмосковье. В прошлом году вместо RAE в Нижнем Тагиле прошел фестиваль "День танкиста", который посетил зампредседателя Правительства России Дмитрий Рогозин. Во время визита он пообещал вернуть "Путинграду" международную выставку, а позднее пояснил, что речь идет не о RAE, а о выставке в новом формате.