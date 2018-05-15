В Екатеринбурге будут судить троих арбитражных управляющих за вымогательство

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении арбитражных управляющих, обвиняемых в вымогательстве денежных средств за действия при ведении процедуры банкротства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в июне 2016 года Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом крупную строительную организацию. Арбитражный управляющий, узнав об этом, привлек к незаконным действиям своего коллегу, а также члена ассоциации профессиональных арбитражных управляющих. Последний был конкурсным управляющим этой компании.

В 2017 году член ассоциации арбитражных управляющих потребовал у директора 5 млн руб. за выход из статуса "банкрот" или оплату 300 тыс.руб. ежемесячно за общее покровительство при ведении процедуры банкротства. Позднее, обвиняемые снизили сумму до 150 тыс.руб. В итоге от директора фирмы было получено 450 тыс.руб.

Кроме того, арбитражные управляющие требовали 1,5 млн руб. в обмен на заключение мирового соглашения. При одной из передач денег член ассоциации арбитражных управляющих был задержан.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.