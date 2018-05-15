Директор керамического завода возглавил забайкальское отделение "Партии Дела"

В Забайкалье прошло заседание совета регионального отделения "Партии Дела", на котором были сформированы руководящие структуры в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Партии Дела", председателем регионального отделения избран директор Читинского керамического завода "МИР" Виталий Гнатышен, секретарём регионального совета назначен бывший генеральный директор медиахолдинга "Забайкальская медиа группа" Андрей Коптеев. Также в региональный совет вошли депутат Читинской городской думы Валерий Афицинский, директор Забайкальского аграрного института Игорь Борискин, ветераны партии Любовь Швецова и Сергей Язюк.

Отметим, что в Забайкальском крае "Партия Дела" уже принимала участие в выборах, в 2016 г. она провела достаточно успешную избирательную кампанию по выборам депутатов Ононского района, уступив только "Единой России".

Напомним, Виталий Гнатышен получил большую известность после выступления в апреле 2018 г. на Московском экономическом форуме, где он откровенно рассказал о причинах проблем региона.