В Кемерове начали сносить ТЦ "Зимняя вишня"

В Кемерове рабочие приступили к демонтажу сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".

Прямую трансляцию сноса ведет региональный сайт Кузбасса A42.ru.

Решение сносить здание было принято сразу после трагических событий 25 марта, когда в пожаре погибли 60 человек.

Накануне врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что Следственный комитет снял арест. Ранее глава региона пояснил, что в рамках демонтажа запланирован снос не только ТРЦ, но и расположенных рядом с ним бани и котельной, к которой подключены соседние здания и для них необходимо было найти новые источники теплоснабжения. По словам Цивилева, до 1 сентября на месте "Зимней вишни" появится сквер. На его территории планируется построить либо часовню, либо памятник.

Также сообщалось, что основной собственник ТЦ передаст здание властям города и оплатит его снос.