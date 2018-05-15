В пермском аэропорту со второй попытки посадили самолет "Аэрофлота", на котором летел губернатор Решетников

В пермском аэропорту "Большое Савино" со второй попытки сел борт "Аэрофлота", которым из Москвы возвращался губернатор края Максим Решетников. Инцидент случился еще 13 мая, но известно о нем стало только сейчас.

"Погодные условия были штатными, решение посадить самолет "Аэрофлота" со второй попытки принимал командир экипажа", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь аэрогавани Юлия Отраднова.

В свою очередь, пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко подтвердила Накануне.RU присутствие губернатора на борту.