В Хабаровском крае за взятки осудили экс-начальника отдела Россельхознадзора и его супругу

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края вынес приговор в отношении начальника северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской области и его супруги.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре по Хабаровскому краю, бывший начальник признан виновным в получении взяток и легализации денежных средств. Супруга признана виновной в посредничестве во взятке и легализации денежных средств.

Суд установил, что бывший начальник северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской области с мая 2011 по декабрь 2013 года получил взятки от восьми экспортеров древесины за своевременную выдачу фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы. В качестве посредницы он привлек супругу, которая была директором ООО "Биомаг Восток".

Супруга от имени ООО "Биомаг Восток" заключала с экспортерами договоры якобы для оказания информационно-логистических услуг либо обеззараживанию территорий и составляла необходимую документацию с указанием сумм взяток.

В результате сумма взяток составила более 11,5 млн рублей.

Кроме того, осужденные для легализации взяток перечислили свыше 8,8 миллиона рублей с расчетного счета ООО "Биомаг Восток" на счета двух подконтрольных фирм под видом оплаты за якобы приобретенные пиломатериалы.

Суд приговорил бывшего начальника северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской области к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Также он лишен на 5 лет права занимать должности на государственной службе. Его супруга приговорена к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей.

Отмечается, что предприниматели освобождены от уголовной ответственности, так как добровольно сообщили в правоохранительные органы о даче взяток, а также активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений.

Приговор в законную силу еще не вступил.