В Нижневартовске окружной фонд "Жилище" попался на нарушении строительства жилого дома

В Нижневартовске прокуратура нашла нарушения при строительстве окружным фондом "Жилище" дома на углу улиц Чапаева и 60 лет Октября. Здание возводили с помощью денег дольщиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Согласно договорам долевого строительства, дом должны были сдать в первом квартале, однако позже сроки сдвинули на второй. Сотрудники прокуратуры выяснили, что нарушены сроки уведомления дольщиков об окончании строительства и передачи им квартир. Бумаги им пришли в начале марта, хотя должны были прийти еще в январе.

В ходе мониторинга сайта "Жилища" прокуроры нашли нарушения закона "О долевом строительстве": в частности, нет бухгалтерской отчетности по дому, документов, подтверждающих права застройщика на земельный участок. Прокурор Нижневартовска внес руководителю фонда представление, потребовав устранить нарушения. Соответствующие меры приняты. Срок ввода в дома эксплуатацию контролирует прокуратура.

Напомним, фонд и ранее сотрясали скандалы. Осенью 2017 года экс-глава фонда Ольга Туганова попала под "уголовку" по подозрению в злоупотреблении полномочиями ценой в 38,5 млн руб.: она завысила цену заключенного со "Строительно-промышленным комбинатом" договора на строительство дома №48 по улице Ленина в Нижневартовске без изменения стоимости работ.

До этого фонд стал фигурантом административного дела из-за срыва сроков строительства дома. Здание долго не могли ввести в эксплуатацию, однако в августе 2017 года все-таки сдали. В январе прошлого года окружная счетная палата выявила нарушения в работе структуры: нецелевое использование бюджетных субсидий, простаивающие квартиры и сомнительное строительство новых "квадратов".