"Духовник Путина" епископ Егорьевский Тихон стал митрополитом

Епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова), которого называют духовником президента Владимира Путина, назначили правящим архиереем Псковской митрополии. Об этом сообщил в своем Facebook председатель Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Решение было принято на заседании Священного Синода в Санкт-Петербурге. Ожидается, что епископ Тихон получит сан митрополита. Это повышение даст ему формальное право в будущем выдвигаться на пост патриарха.

Информацию подтвердил в своем Facebook пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков. По его словам, епископ Тихон параллельно сохранит должность главы патриаршего совета по культуре. До этого митрополитом Псковским и Порховским был владыка Евсевий.