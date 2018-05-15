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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
15.05.2018 08:34 Мск (10:34 Екб)
политика | Челябинская область
И.о. главы Миасса назначен депутат Григорий Тонких
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глава Миасса Геннадий Васьков (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Депутаты городского собрания Миасса приняли отставку главы города Геннадия Васькова, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, и назначили исполняющего обязанности главы.
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Им стал первый заместитель председателя собрания Григорий Тонких. За его кандидатуру проголосовали 21 депутат, один воздержался, пишет newsmiass.

Также депутаты приняли решение о проведении конкурса по выбору градоначальника. Конкурс пройдет 6 июля.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.

Отставку главы Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский.

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15.05.2018 08:34 Мск | Миасс | информационная служба Накануне.RU
10:34 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 14:10 Мск
В отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело








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И.о. главы Миасса назначен депутат Григорий Тонких
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