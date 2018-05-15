И.о. главы Миасса назначен депутат Григорий Тонких

Депутаты городского собрания Миасса приняли отставку главы города Геннадия Васькова, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий, и назначили исполняющего обязанности главы.

Им стал первый заместитель председателя собрания Григорий Тонких. За его кандидатуру проголосовали 21 депутат, один воздержался, пишет newsmiass.

Также депутаты приняли решение о проведении конкурса по выбору градоначальника. Конкурс пройдет 6 июля.

Как ранее сообщило Накануне.RU, в отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада.

Отставку главы Миасса инициировал губернатор Борис Дубровский.