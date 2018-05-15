В Екатеринбурге появятся выделенные полосы

В Екатеринбурга сразу на трёх улицах появятся выделенные полосы, об этом в программе "Открытая студия" на "41 канале" рассказал заместитель главы администрации по вопросам благоустройства Евгений Архипов.

Речь идёт о трёх улицах: Малышева, Фурманова и Щорса. На них установят и камеры, которые будут фиксировать нарушения.

"Вместе с управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения была создана рабочая группа, где уже обсудили несколько улиц для размещения полос общественного транспорта. С сегодняшнего дня мы начинаем наносить разметку", - пояснил Евгений Архипов.

Отмечается, что на данный момент идёт работа по оснащению всего общественного транспорта системами навигации, одна их которых -"ГЛОНАСС".

Напомним, периодически свердловская Госавтоинспекция и администрация Екатеринбурга вступают в противостояние по вопросу "выделенок", последний раз отношения обострились из-за организации выделенной полосы для общественного транспорта на улице Малышева. ГИБДД через суд добилась признания "выделенки" на Малышева, организованной мэрией, незаконной. Власти города выделенную полосу убрали, но вместо этого повесили знаки "кирпич" над одной из полос на улице Малышева, таким образом, исключив движение автомобилей по ней. При этом, на перекрестке с улице Гагарина мэрия оставила светофор для общественного транспорта наряду с обычным светофором. В результате дорожное движение на данном участке значительно усложнилось, а количество ДТП выросло.