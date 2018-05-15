На стройках Пермского края будут работать студотряды

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями региональных студенческих отрядов. Стороны обсудили взаимодействие студотрядов с краевым правительством и перспективы летнего трудоустройства студентов на региональных стройплощадках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Прикамья.

Во встрече приняли участие председатель правления регионального отделения молодежной организации "Российские студенческие отряды" Сергей Бритвин и руководитель регионального отделения "Российских студенческих отрядов" Алексей Блюмин.

Глава Прикамья отметил, что в регионе многое делается для того, чтобы молодежь участвовала в развитии края. По словам губернатора, задача краевых властей - обеспечить региональные стройотряды работой именно на пермских площадках. Максим Решетников пояснил, что подрядчики готовы обучать участников стройотрядов необходимым навыкам и рассматривать молодых людей в качестве своих потенциальных сотрудников.

Алексей Блюмин, в свою очередь считает, что 2018 год может стать ключевым в развитии движения студенческих отрядов в регионе.

"Благодаря заинтересованности властей региона в том, чтобы ребята работали преимущественно в Пермском крае, в последнее время прошло несколько продуктивных встреч", - обозначил свою точку зрения Алексей Блюмин.

Недавно в регионе состоялось совещание с представителями министерства здравоохранения - прорабатываются вопросы об организации централизованных медосмотров бойцов студенческих отрядов, что очень важно в преддверии трудового сезона. Прошли рабочие совещания с министерством транспорта и министерством строительства и архитектуры Пермского края, на которых обсуждались объекты, где смогут поработать региональные строительные отряды. Идет процедура согласования условий работы бойцов студенческих отрядов на строительных объектах края.

Напомним, 26 января во время делового визита в Пермь полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича прошла его встреча с представителями пермского студенчества. Полпред президента назвал Пермский край настолько масштабным и интересным, что площадку, подобную крупным Всероссийским стройкам, создать не составит труда. Максим Решетников предложил рассмотреть в качестве вариантов трудоустройства студентов в крае проекты по благоустройству города, вторым возможным моментом отметил стройку Северного железнодорожного обхода, где крупных подрядчиков готовы попросить привлекать студенческие отряды и пообещал, что работа для представителей студенческих отрядов в крае будет.