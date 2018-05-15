Классы точных наук Мыса Каменного и Нового Порта автоматизировали теплицы

Новопортовская школа-интернат стала площадкой для проведения обучающего мини-курса "Компоненты умной теплицы" и хакатона (форума разработчиков) "Умная теплица". Выездные занятия с преподавателями из Тюменского индустриального университета и соревнования по робототехнике состоялись в рамках проекта "Класс точных наук" программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".

В умении программировать микроконтроллеры соревновались учащиеся Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала". Перед этим была организована онлайн-подготовка: преподаватели из Тюменского индустриального университета – лаборант Центра интеллектуальных систем Майя Андреева и лаборант отдела разработки и адаптации информационных систем ТИУ Евгений Безгодов, занимались со школьниками по скайпу. В дни проведения хакатона они приехали в Новый Порт.

Команды юных разработчиков соревновались в трех направлениях: "Климат-контроль: индикация", "Климат-контроль: управление", "Центр сбора и обработки информации" хакатона "Умная теплица".

Общей целью было соединить все представленные модули: теплица должна была автоматически регулировать освещение в зависимости от времени суток, проводить полив почвы после ее высыхания. Данные о работе автоматизированного устройства необходимо было вывести на экран компьютера. В модулях "Климат-контроль: индикация" и "Климат-контроль: управление" лучшими стали ученики Новопортовской школы-интерната.

При выполнении интегрированного задания ближе всего к поставленной цели оказалась команда Мыскаменской школы-интерната, которой вручен диплом победителя хакатона "Умная теплица".

Все участники робототехнических соревнований получили в подарок от "Газпромнефть-Ямала" настольные стратегические игры и главные призы – электронные конструкторы для проведения дальнейших занятий более сложного уровня.

"Для реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов требуются высококвалифицированные специалисты с нестандартным мышлением. Мы понимаем, что подготовка инженеров высокого уровня должна начинаться еще со школы, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин. – Благодаря проекту "Класс точных наук" программы социальных инвестиций "Родные города" школьникам из отдаленных сел Мыс Каменный и Новый Порт предоставляется возможность изучать технические дисциплины с применением современных технологий".

"Проект "Класс точных наук" направлен на улучшение условий получения образования в школах, расположенных на территориях присутствия компании, – добавил заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Валерий Миннибаев. – В рамках проекта проходит оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. Проводятся онлайн-обучение, выездные курсы с участием преподавателей вузов, организуются соревнования по ИТ-компетенциям, экскурсии на производственные площадки "Газпромнефть-Ямала". В результате у школьников повышается мотивация изучать естественные дисциплины, ставить высокие цели и достигать их, а также происходит осознанный выбор будущей профессии".

"Классы точных наук достаточно хорошо оснащены, поэтому ребята занимаются проектной деятельностью и участвуют в различных конференциях межрегионального и всероссийского уровней, – констатировала заместитель директора по учебно- методической работе, учитель физики Новопортовской школы-интерната им. Л. В. Лапцуя Галина Кондратова. – Благодаря "Газпром нефти" наши дети ежегодно выезжают в Санкт-Петербург на турнир "Умножая таланты", в 2015 году команда Новопортовской школы заняла третье место. У нас идет интенсивная подготовка, углубленное изучение естественных дисциплин. Свои результаты дают экскурсии на Новопортовское месторождение: получив теоретические знания из книг, ребята могут увидеть производственные процессы своими глазами. Большинство выпускников "Класса точных наук" хотели бы связать свою судьбу с нефтегазовой промышленностью".

"Робототехникой я начала заниматься недавно – года полтора назад, когда стала ходить на дополнительные занятия по этому направлению. Меня это очень затянуло, поэтому, когда предложили принять участие в хакатоне, сразу же согласилась, – рассказала обучающаяся Мыскаменкой школа-интерната Каролина Туранская. – Мы разбираем тему "умная теплица", которая может работать автономно – такие инновации, тем более в нашей местности, очень нужны. Меня радует, что робототехника преподается в школе: мы живем в такое время, когда технологии выходят на новый уровень. Если мы занимаемся их изучением, перед нами открываются большие перспективы".

"Родные города" ‒ комплексная программа социальных инвестиций "Газпром нефти", направленная на повышение качества жизни в регионах присутствия компании, расширение доступа жителей к качественной среде, образованию и культуре. В селах Новый Порт и Мыс Каменный Ямальского района в рамках программы "Родные города" оказывается поддержка образовательным проектам, социальным инициативам, проводятся национальные праздники, а также волонтерские, экологические акции.