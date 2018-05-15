Классы точных наук Мыса Каменного и Нового Порта автоматизировали теплицы

в этот день
15.05.18
10:33
В Екб.12:33
В Перми автомобиль провалился под землю из-за порыва трубы
Свердловские депутаты правят законы после "наезда" прокуратуры
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

Тема дня
Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 596



Новости
15.05.2018 09:00 Мск (11:00 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Классы точных наук Мыса Каменного и Нового Порта автоматизировали теплицы
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

компоненты умной теплицы, форум разработчиков Умная теплица, Газпромнефть-Ямал, соревнования, учащиеся Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов (2018) | Фото: пресс-служба компании Газпромнефть-Ямал

Новопортовская школа-интернат стала площадкой для проведения обучающего мини-курса "Компоненты умной теплицы" и хакатона (форума разработчиков) "Умная теплица". Выездные занятия с преподавателями из Тюменского индустриального университета и соревнования по робототехнике состоялись в рамках проекта "Класс точных наук" программы социальных инвестиций "Родные города" "Газпром нефти".
Читайте также:

В умении программировать микроконтроллеры соревновались учащиеся Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Ямала". Перед этим была организована онлайн-подготовка: преподаватели из Тюменского индустриального университета – лаборант Центра интеллектуальных систем Майя Андреева и лаборант отдела разработки и адаптации информационных систем ТИУ Евгений Безгодов, занимались со школьниками по скайпу. В дни проведения хакатона они приехали в Новый Порт.

Команды юных разработчиков соревновались в трех направлениях: "Климат-контроль: индикация", "Климат-контроль: управление", "Центр сбора и обработки информации" хакатона "Умная теплица".

компоненты умной теплицы, форум разработчиков Умная теплица, Газпромнефть-Ямал, соревнования, учащиеся Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов(2018)|Фото: пресс-служба компании Газпромнефть-Ямал

Общей целью было соединить все представленные модули: теплица должна была автоматически регулировать освещение в зависимости от времени суток, проводить полив почвы после ее высыхания. Данные о работе автоматизированного устройства необходимо было вывести на экран компьютера. В модулях "Климат-контроль: индикация" и "Климат-контроль: управление" лучшими стали ученики Новопортовской школы-интерната.

При выполнении интегрированного задания ближе всего к поставленной цели оказалась команда Мыскаменской школы-интерната, которой вручен диплом победителя хакатона "Умная теплица".

Все участники робототехнических соревнований получили в подарок от "Газпромнефть-Ямала" настольные стратегические игры и главные призы – электронные конструкторы для проведения дальнейших занятий более сложного уровня.

"Для реализации крупномасштабных нефтегазовых проектов требуются высококвалифицированные специалисты с нестандартным мышлением. Мы понимаем, что подготовка инженеров высокого уровня должна начинаться еще со школы, – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин. – Благодаря проекту "Класс точных наук" программы социальных инвестиций "Родные города" школьникам из отдаленных сел Мыс Каменный и Новый Порт предоставляется возможность изучать технические дисциплины с применением современных технологий".

"Проект "Класс точных наук" направлен на улучшение условий получения образования в школах, расположенных на территориях присутствия компании, – добавил заместитель генерального директора по организационным вопросам "Газпромнефть-Ямала" Валерий Миннибаев. – В рамках проекта проходит оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. Проводятся онлайн-обучение, выездные курсы с участием преподавателей вузов, организуются соревнования по ИТ-компетенциям, экскурсии на производственные площадки "Газпромнефть-Ямала". В результате у школьников повышается мотивация изучать естественные дисциплины, ставить высокие цели и достигать их, а также происходит осознанный выбор будущей профессии".

"Классы точных наук достаточно хорошо оснащены, поэтому ребята занимаются проектной деятельностью и участвуют в различных конференциях межрегионального и всероссийского уровней, – констатировала заместитель директора по учебно- методической работе, учитель физики Новопортовской школы-интерната им. Л. В. Лапцуя Галина Кондратова. – Благодаря "Газпром нефти" наши дети ежегодно выезжают в Санкт-Петербург на турнир "Умножая таланты", в 2015 году команда Новопортовской школы заняла третье место. У нас идет интенсивная подготовка, углубленное изучение естественных дисциплин. Свои результаты дают экскурсии на Новопортовское месторождение: получив теоретические знания из книг, ребята могут увидеть производственные процессы своими глазами. Большинство выпускников "Класса точных наук" хотели бы связать свою судьбу с нефтегазовой промышленностью".

компоненты умной теплицы, форум разработчиков Умная теплица, Газпромнефть-Ямал, соревнования, учащиеся Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов(2018)|Фото: пресс-служба компании Газпромнефть-Ямал

"Робототехникой я начала заниматься недавно – года полтора назад, когда стала ходить на дополнительные занятия по этому направлению. Меня это очень затянуло, поэтому, когда предложили принять участие в хакатоне, сразу же согласилась, – рассказала обучающаяся Мыскаменкой школа-интерната Каролина Туранская. – Мы разбираем тему "умная теплица", которая может работать автономно – такие инновации, тем более в нашей местности, очень нужны. Меня радует, что робототехника преподается в школе: мы живем в такое время, когда технологии выходят на новый уровень. Если мы занимаемся их изучением, перед нами открываются большие перспективы".

"Родные города" ‒ комплексная программа социальных инвестиций "Газпром нефти", направленная на повышение качества жизни в регионах присутствия компании, расширение доступа жителей к качественной среде, образованию и культуре. В селах Новый Порт и Мыс Каменный Ямальского района в рамках программы "Родные города" оказывается поддержка образовательным проектам, социальным инициативам, проводятся национальные праздники, а также волонтерские, экологические акции.

Другие новости по темам: Газпромнефть-Ямал, Родные города, Умная теплица
15.05.2018 09:00 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
11:00 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Классы точных наук Мыса Каменного и Нового Порта автоматизировали теплицы
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+