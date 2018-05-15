В Перми пройдет массовый пикет из-за запрета на "Бессмертном полку" Знамени Победы

Члены пермского отделения "Сути времени" подали заявку на пикет протеста запрету шествия в "Бессмертном полку" со Знаменем Победы.

"Мы подали в мэрию заявку на пикет численностью 20-30 человек. Приглашаем всех желающих выразить протест запрету Знамени Победы, советских флагов в День Победы. Если людей придет больше указанного числа, нарушений не будет. Пикет – первый шаг. Мы посмотрим на реакцию местных и краевых властей и решим, как быть дальше", - рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Если пикет удастся согласовать, он пройдет 21 мая в 9 часов.

Напомним, ранее стало известно о запрете пронести в шествии "Бессмертного полка" в Перми Знамя Победы. Тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские.

Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения.