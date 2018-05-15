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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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В Перми пройдет массовый пикет из-за запрета на "Бессмертном полку" Знамени Победы
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Пермь запрет Знамени Победы (2018) | Фото: rossaprimavera.ru

Члены пермского отделения "Сути времени" подали заявку на пикет протеста запрету шествия в "Бессмертном полку" со Знаменем Победы.
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"Мы подали в мэрию заявку на пикет численностью 20-30 человек. Приглашаем всех желающих выразить протест запрету Знамени Победы, советских флагов в День Победы. Если людей придет больше указанного числа, нарушений не будет. Пикет – первый шаг. Мы посмотрим на реакцию местных и краевых властей и решим, как быть дальше", - рассказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Если пикет удастся согласовать, он пройдет 21 мая в 9 часов.

Напомним, ранее стало известно о запрете пронести в шествии "Бессмертного полка" в Перми Знамя Победы. Тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские.

Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия "Бессмертного полка" его участники пронесли огромную копию Знамени Победы перед колонной, также флаги были у участников движения.

Бессмертный полк, 9 мая, Екатеринбург, Знамя Победы(2018)|Фото: Накануне.RU

Бессмертный полк, копия Знамени Победы, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

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15.05.2018 08:23 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:23 Екб


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Ранее 10.05.2018 09:46 Мск
В Перми 9 мая запретили Знамя Победы








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В Перми пройдет массовый пикет из-за запрета на "Бессмертном полку" Знамени Победы
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