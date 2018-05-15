В Прикамье на расселение аварийных домов направят около 700 миллионов рублей

В утвержденную программу по расселению многоквартирных аварийных домов в Пермском крае на 2018 г. вошли 64 дома общей площадью 16,7 тыс. кв. м, в которых проживает 1 383 человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По данным краевого министерства строительства, на расселение этих домов будет направлено более 691 млн руб., из которых 406,7 млн руб. — средства краевого бюджета, 284,3 млн руб. — средства местных бюджетов.

"Органы местного самоуправления могли подать заявки на предоставление субсидий до 1 апреля 2018 года. В итоге в первый этап программы на 2018 год вошли шесть муниципальных образований: Губаха, в том числе поселки Широковский и Углеуральский, а также Кунгур, Пермь, Кондратовское, Оверятское, Чернушинское", — пояснил первый заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Прикамья Михаил Сюткин.

Министр добавил, что заявки от муниципалитетов края на расселение аварийных домов на 2018 и 2020 г. будут приниматься до 1 июля 2018 г.

Всего в рамках трехлетней программы планируется переселить около 4300 человек из домов площадью около 58,5 тыс. кв. м, вовлечь в оборот земельные участки общей площадью 14 га. Предполагается, что в 2020 – 2021 годах от продажи земельных участков бюджет региона получит более 1 млрд руб., которые также будут направлены на расселение аварийного жилищного фонда площадью 24 тыс. кв. м.