В одном из районов Южного Урала из-за пожаров введен режим ЧС

В Пластовском районе Челябинской области из-за пожаров введен режим ЧС - там горят поля.

Власти района уже провели опашку земель, однако огонь медленно, но верно подбирается к населенным пунктам - возле села Степное площадт возгорания составляет 3,5 тыс. гектаров. МЧС уже готово эвакуировать людей из опасного района, если это потребуется.

По состоянию на утро 15 мая на месте возгораний работают 285 человек личного состава МЧС и 30 единиц техники, в опасную зону также направлен вертолет.

Как отмечают спасатели, причиной возгораний стал человеческий фактор.