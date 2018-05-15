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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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В одном из районов Южного Урала из-за пожаров введен режим ЧС
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мигалки (2018) | Фото:Накануне.RU

В Пластовском районе Челябинской области из-за пожаров введен режим ЧС - там горят поля.
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Власти района уже провели опашку земель, однако огонь медленно, но верно подбирается к населенным пунктам - возле села Степное площадт возгорания составляет 3,5 тыс. гектаров. МЧС уже готово эвакуировать людей из опасного района, если это потребуется.

По состоянию на утро 15 мая на месте возгораний работают 285 человек личного состава МЧС и 30 единиц техники, в опасную зону также направлен вертолет.

Как отмечают спасатели, причиной возгораний стал человеческий фактор.

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15.05.2018 08:09 Мск | Пласт | Михаил Белокрылов
10:09 Екб


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В одном из районов Южного Урала из-за пожаров введен режим ЧС
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