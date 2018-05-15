"Торжества и лужи крови": Кадыров - о переносе посольства США в Иерусалим

в этот день
15.05.18
08:53
В Екб.10:53
В Щелканово - "мусорный" кризис из-за ТБО "Ядрово"
Свердловские депутаты правят законы после "наезда" прокуратуры
Кобылкина призвали ввести режим ЧС из-за падежа оленей
Главное
Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

Тема дня
Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 589



Новости
15.05.2018 08:09 Мск (10:09 Екб)
политика | За рубежом
"Торжества и лужи крови": Кадыров - о переносе посольства США в Иерусалим
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:ria.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, после которого в секторе Газа вновь начались столкновения с десятками жертв.
Читайте также:

"Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдет в историю понедельник 14 мая 2018 года", - написал в Telegram глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп открыл посольство в Иерусалиме, проигнорировав мнение своих союзников в Европе. Глава Чечни напомнил о людях, которые пострадали вследствие этого решения.

"Госдеп США откликается, если в Чечне кто-то чихнет, но спокойно относится к рекам арабской крови, проливаемой Израилем. США и Израиль больше всего боятся восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке", - написал Кадыров.

Кроме того, Кадыров выразил уверенность, что народ Палестины не получится запугать, а исламский мир не согласится с фактическим контролем США всего Иерусалима.

Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о 59 погибших и 2,7 тысячах раненых в результате столкновений палестинцев с израильскими военными.

Напомним, посольство США в Израиле в понедельник официально переехало из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим на территории Палестины прошли масштабные акции протеста.

Другие новости по темам: посольство сша, иерусалим, палестина, рамзан кадыров
15.05.2018 08:09 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.05.2018 00:56 Мск
Анкара отозвала своих послов из США и Израиля

Ранее 14.05.2018 17:15 Мск
В Иерусалиме официально открылось новое посольство США

Ранее 11.05.2018 16:45 Мск
В Иерусалиме может появиться площадь Трампа

Ранее 08.05.2018 02:11 Мск
Трамп не примет участие в открытии американского посольства в Иерусалиме

Ранее 16.01.2018 08:47 Мск
Палестина отказалась считать Израиль государством

Ранее 22.12.2017 05:26 Мск
Решение Трампа по Иерусалиму признано недействительным в ООН








Добавить комментарий:

"Торжества и лужи крови": Кадыров - о переносе посольства США в Иерусалим
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+