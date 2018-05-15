"Торжества и лужи крови": Кадыров - о переносе посольства США в Иерусалим

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, после которого в секторе Газа вновь начались столкновения с десятками жертв.

"Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдет в историю понедельник 14 мая 2018 года", - написал в Telegram глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что президент США Дональд Трамп открыл посольство в Иерусалиме, проигнорировав мнение своих союзников в Европе. Глава Чечни напомнил о людях, которые пострадали вследствие этого решения.

"Госдеп США откликается, если в Чечне кто-то чихнет, но спокойно относится к рекам арабской крови, проливаемой Израилем. США и Израиль больше всего боятся восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке", - написал Кадыров.

Кроме того, Кадыров выразил уверенность, что народ Палестины не получится запугать, а исламский мир не согласится с фактическим контролем США всего Иерусалима.

Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о 59 погибших и 2,7 тысячах раненых в результате столкновений палестинцев с израильскими военными.

Напомним, посольство США в Израиле в понедельник официально переехало из Тель-Авива в Иерусалим. В связи с этим на территории Палестины прошли масштабные акции протеста.