Экс-главе Перми могут присвоить звание почетного жителя города

Бывшему главе Перми, депутату Госдумы Игорю Шубину могут присвоить звание "Почетный гражданин Перми", передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос планируется рассмотреть на майском заседании Пермской городской думы. Он включен в повестку заседания комитета по местному самоуправлению и регламенту, которое пройдет 21 мая. Титул депутату предлагается присвоить за значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Также звание "Почетный гражданин Перми" предлагается присвоить гендиректору пермского завода "Машиностроитель" Владимиру Ломаеву - за заслуги в реализации программ ракетно-космической отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие Перми, и заслуженному энергетику Леониду Заборских за значительный вклад в развитие энергетики города.