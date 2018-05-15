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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Экс-главе Перми могут присвоить звание почетного жителя города
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глава перми игорь шубин (2009) | Фото:uralpolit.ru

Бывшему главе Перми, депутату Госдумы Игорю Шубину могут присвоить звание "Почетный гражданин Перми", передает корреспондент Накануне.RU.

Вопрос планируется рассмотреть на майском заседании Пермской городской думы. Он включен в повестку заседания комитета по местному самоуправлению и регламенту, которое пройдет 21 мая. Титул депутату предлагается присвоить за значительный вклад в социально-экономическое развитие города.

Также звание "Почетный гражданин Перми" предлагается присвоить гендиректору пермского завода "Машиностроитель" Владимиру Ломаеву - за заслуги в реализации программ ракетно-космической отрасли и значительный вклад в социально-экономическое развитие Перми, и заслуженному энергетику Леониду Заборских за значительный вклад в развитие энергетики города.

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15.05.2018 08:08 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
10:08 Екб


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Экс-главе Перми могут присвоить звание почетного жителя города
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