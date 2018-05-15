Глава Златоуста задекларировал квартиру, гараж, Тойоту LC 200 и доход в 1,4 млн рублей

Глава Златоуста Вячеслав Жилин задекларировал доход за 2017 год в размере 1 млн 473 тыс. рублей, его супруга заработала в два раза больше. Декларация о доходах и имуществе руководителя муниципалитета опубликована на сайте администрации города, передает корреспондент Накануне.RU

В собственности у главы квартира, гараж и Тойота LC 200. На праве долевой собственности ему принадлежит еще одна квартира.

Супруга Вячеслава Жилина в прошлом году заработала 3 млн рублей. В индивидуальной собственности у нее два нежилых здания, объект незавершенного строительства и автомобили Тойота Рав 4 и БМВ Х6. В долевой собственности у нее два земельных участка, квартира и четыре нежилых здания.