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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
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Глава "Московского кредитного банка" может стать владельцем "Югории"
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страховая компания Югория (2016) | Фото: newsprom.ru

Покупкой государственной страховой компании "Югория" интересуются структуры основного акционера Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева.

Сам он подтвердил "Ведомостям", что югорский страховщик интересен концерну "Россиум". "У нас не было никогда страхового бизнеса, мы видим его развитие именно в рамках холдинга. Это новый для группы бизнес, поэтому для нас интересна покупка игрока со сложившейся бизнес-моделью, а не запуск с нуля. Мы подали заявку на конкурс и примем окончательное решение по сделке в конце мая", - сказал Авдеев.

По данным издания, соперником владельца МКБ может стать "Альфастрахование".

Напомним, Правительство Югры, являющееся акционером ГСК"Югория" приняло решение провести открытый конкурс по продаже 100% акций компании.

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15.05.2018 08:00 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
10:00 Екб


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Глава "Московского кредитного банка" может стать владельцем "Югории"
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