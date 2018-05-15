На Ямале КМНС нашли незаконную добычу песка, ущерб – 93 миллиона

Следователи в ходе проверки заявления представителей коренных малочисленных народов севера обнаружили кражу полезных ископаемых, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

В районе месторождения полезных ископаемых "Карьер на ПК 1197 трассы автомобильной дороги Сургут – Салехард" найдена незаконная разработка песчаного карьера на площади в 4 га. Объем незаконно добытого песка – 420 тыс. "кубов". Ущерб государству – 93 млн руб.

Установлено, что карьер разрабатывался без разрешающих документов. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".