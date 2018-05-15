Глава российского МИДа оценил потенциал Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров обозначил преимущества Екатеринбурга, принимающего участие в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупнейших индустриальных центров России. В городе представлены практически все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием иностранного капитала. Уникальное географическое расположение Екатеринбурга на стыке Европы и Азии предопределяет его значение как важного транспортного узла", – сказал министр 14 мая на заседании совета глав субъектов при МИД России.

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов призвал коллег из российских регионов к включению в процесс продвижения российской заявки на ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Он также выразил уверенность в том, что Всемирная выставка может стать новым прорывным проектом как внутри страны, так и на международном уровне.