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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Глава российского МИДа оценил потенциал Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025
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Департамент информационной политики (2016) | Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров обозначил преимущества Екатеринбурга, принимающего участие в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
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"По-моему, наши зарубежные коллеги имеют возможность убедиться, что Екатеринбург имеет огромный позитивный потенциал как один из крупнейших индустриальных центров России. В городе представлены практически все ведущие компании нашей страны, работают предприятия с участием иностранного капитала. Уникальное географическое расположение Екатеринбурга на стыке Европы и Азии предопределяет его значение как важного транспортного узла", – сказал министр 14 мая на заседании совета глав субъектов при МИД России.

И.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов призвал коллег из российских регионов к включению в процесс продвижения российской заявки на ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Он также выразил уверенность в том, что Всемирная выставка может стать новым прорывным проектом как внутри страны, так и на международном уровне.

экспо-парк, шорт-лист(2018)|Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

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15.05.2018 07:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
09:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 05.04.2018 12:45 Мск
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Екатеринбург посетит делегация МБВ, чтобы решить судьбу ЭКСПО-2025








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Глава российского МИДа оценил потенциал Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025
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