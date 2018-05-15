СМИ: Пропавший малайзийский Boeing угнал пилот

Пилот самолета Boeing 777-200 авиакомпании "Малайзийские авиалинии", исчезнувшего в 2014 году, мог сознательно совершить крушение, намереваясь покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на группу экспертов.

По словам специалиста из авиакомпании Canadian Air Ларри Вэнса, находившийся за штурвалом 53-летний Захария Ахмад Шах мог надеть кислородную маску перед тем, как снизить давление в салоне самолета, что позволило ему единственному оставаться в сознании.

Другой эксперт - пилот такого же самолета и инструктор Симон Харди - реконструировал полет разбившегося Boeing на основании данных военных радаров. Он рассказал, что Шах вел самолет на границе Малайзии и Таиланда, чтобы избежать обнаружения системами слежения обеих стран, и ему это удалось, передает ТАСС.

Специалист Мартин Долан, который ранее возглавлял группу, занимавшуюся исследованиями дна океана для поиска обломков самолета, заявил следующее: "Это было спланировано, это было намеренно".

Он отверг возможность того, что транспортное средство могло быть захвачено террористами, так как одна группировка не заявила о своей причастности.

Напомним, Boeing 777-200, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту находились 227 пассажиров, в том числе российский турист, и 12 членов экипажа. Место крушения до сих пор не обнаружено, но в 2016 году у берегов Мозамбика найдены обломки - передняя кромка хвостового стабилизатора.

Ранее австралийские власти подтвердили, что обнаруженная на самодельном домашнем авиационном тренажере пилота Захари Ахмада Шаха информация указывает на то, что летчик моделировал свой полет в южную часть Индийского океана, где исчез самолет.

В марте австралийский специалист по расследованию авиакатастроф Питер Макмэхон заявил, что ему удалось обнаружить пропавший Boeing.