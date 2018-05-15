В Кургане досрочно отремонтируют старый дом, который рассыпается на глазах

В Кургане отремонтируют дом №74 на улице Коли Мяготина - здание находится в плохом состоянии, штукатурка и куски стен падают на прохожих и создают угрозу их жизни и здоровья.

Ремонт фасада этого дома в соответствии с региональной программой капремонта был запланирован на 2029-2031 годы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Из-за разрушающегося фасада прокуратурой инициирован вопрос о переносе сроков проведения капитального ремонта дома с 2031 года на 2018 год.

Сейчас Региональный фонд капремонта заключил договор на выполнение работ по оценке технического состояния и проектированию капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. После разработки проектной документации и выбора подрядной организации работы по ремонту фасада будут выполнены.