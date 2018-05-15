УФАС приостановило торги по рекламным конструкциям в Челябинске

В Челябинское УФАС поступила жалоба на действия управления наружной рекламы и информации администрации Челябинска при проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Проведение торгов приостановлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Жалоба поступила от ООО "АДИТУМ". Заявитель считает незаконным включение в один лот нескольких рекламных мест, которое влечет за собой увеличение начальной цены лотов и задатков по ним. Так, компания по лоту № 27 заинтересована в заключении договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции только по одному из включенных в лот рекламных мест.

В связи с этим заявитель считает, что управление нарушило требования Закона о защите конкуренции при проведении торгов.

Рассмотрение жалобы назначено на 15 мая.