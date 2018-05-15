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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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15.05.2018 07:35 Мск (09:35 Екб)
экономика | В России | За рубежом
Дерипаска на суде рассказал о "десяти неприятных годах" с Потаниным
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Олег Дерипаска (2018) | Фото: roscongress.org

Один из основных владельцев UC Rusal Олег Дерипаска в Высоком суде Лондона, где рассматривается иск алюминиевой компании о продаже 4%-ного пакета Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова в "Норникеле", заявил, что Решение о продаже Абрамовичем акций "Норникеля" стало для него неожиданным. Дерипаска считает, что увеличение доли Потанина создаст дисбаланс акционерного капитала.

О предложении Абрамовича Олег Дерипаска узнал 28 января – на встрече с ним и Владимиром Потаниным (структуры "Интерроса" Потанина контролируют 32,9% "Норникеля"), рассказала Дерипаска.

"Представления не имел, что они захотят продавать. Для меня была бы ясна мотивация, если бы падали цены на продукцию "Норильского никеля" или существовали какие-то другие риски, но когда ситуация развивалась для компании положительно, мы ожидали цены гораздо выше. Для меня это решение [о продаже пакета "Норникеля"] было достаточно неожиданным", – приводят "Ведомости" слова Дерипаски в суде.

"Я считаю, что это [разбалансировка капитала] будет полное прекращение партнерства – по духу и по сути", – сказал Дерипаска. Сам он выступил за сохранение действующего акционерного соглашения по "Норникелю".

Кроме того, Дерипаска рассказал, что имел опыт "10 неприятных лет" с Потаниным и что тот "играл в игры" на январской встрече.

Потанин выступит в суде во вторник 15 мая. В его письменных показаниях говорится, что он и его компания действовали в соответствии со своим пониманием акционерного соглашения.

Другие новости по темам: Олег Дерипаска, UC Rusal, Норникель, Crispian, Роман Абрамович, Александр Абрамов
15.05.2018 07:35 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
09:35 Екб


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Дерипаска на суде рассказал о "десяти неприятных годах" с Потаниным
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