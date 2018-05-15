"Ренова" получила кредит в "Промсвязьбанке"

Министерство финансов рассказало, какие меры поддержки были оказаны группе компаний "Ренова" Виктора Вексельберга в связи с попаданием компании в санкционный список Минфина США. "Ренова" получила кредит на возвратной основе по линии "Промсвязьбанка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Средства были выданы на рыночных, условиях, ставка по кредиту не является льготной и учитывает как стоимость фондирования банка, так и риски присущие такого рода кредитованию, включая нормативные требования по созданию резервов, отмечено в сообщении Минфина.

"Ценовые условия кредитования таковы, что по мере нормализации работы этих компаний, коммерческие банки смогут предложить более выгодные условия", - сообщило ведомство. Минфин подчеркивает, что бюджетные средства не использовались.

"При этом устойчивая работа крупных предприятий, оказавшихся жертвами протекционистских мер администрации США, является залогом стабильной ситуации в российской экономике, гарантией своевременной уплаты налогов и сохранения рабочих мест. Именно обеспечение экономической стабильности является приоритетом для Минфина", - отметили в министерстве.

Как сообщало Накануне.RU, Правительство РФ пообещало предоставить поддержку российским компаниям, попавшим под апрельские санкции США. Помощь также может быть оказана "Силовым машинам", принадлежащим Алексею Мордашову. Минфин в свете санкций предложил освободить компании, занимающиеся экспортом, от штрафов за нарушение требований репатриации выручки в валюте. Правила репатриации могут быть либерализованы.