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В России отмечается рост объемов кредитования населения
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(2005) | Фото: Александр Фомин/PHOTOXPRESS.RU

В России растут объемы розничного кредитования.
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Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в значительной степени это обусловлено увеличением средней суммы кредита. По данным ЦБ, за первые три месяца этого года прирост портфеля розничных кредитов составил 454 млрд руб., при этом, по данным "Эквифакса", за этот период было выдано кредитов более чем на 1 трлн руб. По наиболее массовому продукту, кредиту наличными, который также часто называют кредитом на неотложные нужды, средняя сумма достигла исторического максимума — 141 тыс. руб.

Кредит наличными является наиболее чувствительным к экономическим изменениям продуктом с точки зрения суммы. Сразу после кризисных явлений в экономике средний размер кредитов надличными упал с 105 тыс. руб. в 2014 году до 72 тыс. руб. в первом квартале 2015 года. После этого средний чек планомерно рос, за последние два года он увеличился почти на 30%. Рост средней суммы по кредитам наличными отмечается как по регионам, так и по Москве и Московской области. При этом в Москве и области средняя сумма впервые достигла 320 тыс. руб.

По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, рост средних чеков в розничном кредитовании — это способ быстрого увеличения кредитного портфеля для банков, который чреват повышенными рисками.

"Рост средних сумм продолжится в течение всего 2018 года, поскольку ряд банков снижают процентные ставки по крупным суммам кредитов, тем самым стимулируя спрос на них,— продолжает он.— Кроме того, на рынке появляются новые крупные игроки, кредитные программы которых также способны привести к росту средних чеков".

Участники рынка подтверждают тренд на увеличение средней суммы по нецелевым кредитам наличными. В "Русском стандарте" сообщили, что рост главным образом обусловлен увеличением банками максимально возможной суммы кредита наличными. "Кроме того, клиенты банков стали больше внимания уделять личным финансам, ответственно подходить к распределению семейного бюджета, благодаря чему у заемщиков появилось понимание, что теперь они могут позволить себе более крупные покупки",— отметили там.

По словам зампреда правления ХКФ-банка Артема Алешкина, рост средней суммы кредитов наличными может быть обусловлен тем, что клиенты берут деньги на рефинансирование существующих кредитов. "Сейчас рост выдачи кредитов опережает рост портфеля,— отмечает он.— Процентные ставки снижаются, у граждан есть спрос на более дешевые деньги". "Рефинансирование зачастую сопровождается выдачей дополнительных кредитных средств, а также кредитованием действующих заемщиков, когда часть средств нового кредита на более привлекательных условиях уходит на погашение действующего займа,— добавляет директор по развитию розничного бизнеса Почта-банка Григорий Бабаджанян.— БКИ при этом фиксируют общую сумму выдаваемого кредита, а реально работающая часть подобных займов значительно меньше".

Эксперты, отмечают, что, несмотря на снижение процентных ставок по кредитам, у отдельных категорий заемщиков могут возникнуть сложности в обслуживании крупных ссуд. "В последние годы в России растет расслоение населения,— говорит главный экономист "ПФ Капитала" Евгений Надоршин.— Гораздо чаще берут кредиты люди с небольшими доходами, и у них могут возникнуть проблемы со своевременным и безболезненным для бюджета обслуживанием кредита на значимые суммы". По мнению руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктора Климова, в отдельных регионах, где закредитованность существенно превышает среднероссийские показатели, рост средних чеков кредитов наличными вызывает беспокойство. "Риски социальных дефолтов в случае ухудшения экономики домохозяйств по самым разным причинам здесь существенно выше,— говорит он.— Хотя средний уровень просроченной задолженности имеет тенденцию к снижению, его величина довольно ощутима — 6,7%. И это без учета долгов, проданных по цессии коллекторам", пишет газета "Коммерсант".

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15.05.2018 06:15 Мск | Денис Линов
08:15 Екб


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В России отмечается рост объемов кредитования населения
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