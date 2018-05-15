В одной из больниц Мурманской области скончался 9-месячный ребенок

В Мурманской области по факту смерти девятимесячного ребенка заведено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, оно расследуется по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

По данным следствия, ночью 4 мая текущего года бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ" был доставлен 9-месячный мальчик. Ребенок был госпитализирован в реанимационное отделение, где утром скончался.

В настоящее время назначены необходимые судебные экспертизы, в рамках которых поставлены эксперту вопросы о качестве оказания медицинских услуг. Расследование уголовного дела продолжается.