На экс-главу Миасса завели уголовное дело

Следственные органы Челябинской области завели уголовное дело в отношении экс-главы Миасского городского округа Геннадия Васькова.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, в прошлом году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. Подозреваемый задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, что в администрации Миасса прошли обыски - в мэрию нагрянули силовики.