Ученые выяснили, что алкоголь и табак вреднее наркотиков

Международная группа специалистов выяснила, что в 2015 году употребление табака и алкоголя стало причиной большего числа болезней и случаев инвалидности, чем употребление наркотиков.

По словам ученых, вредные привычки способствовали потере более 250 млн лет здоровой жизни среди всего населения Земли. Больше всего употребляют алкоголь жители Центральной, Восточной и Западной Европы. Здесь на каждого жителя в среднем приходится по 11 литров спиртного в месяц.

Кроме того, как говорят специалисты, более 15% взрослого населения планеты являются курильщиками. Показатель, учитывающий годы жизни, потерянные из-за инвалидности или преждевременной смерти, для курильщиков составляет 170,9 млн, а для выпивающих спиртное — 85 млн. При этом наркотики способствовали потере 28 млн лет жизни.

Общая смертность от курения составляет 110 на 100 тыс. человек, а от алкоголя — 33 на 100 тыс. человек, сообщают "Известия".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ученые создали лекарство от алкоголизма.