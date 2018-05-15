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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения, и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;
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Новости
15.05.2018 03:27 Мск (05:27 Екб)
политика | В России | За рубежом
Ученые выяснили, что алкоголь и табак вреднее наркотиков
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(2004) |

Международная группа специалистов выяснила, что в 2015 году употребление табака и алкоголя стало причиной большего числа болезней и случаев инвалидности, чем употребление наркотиков.
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По словам ученых, вредные привычки способствовали потере более 250 млн лет здоровой жизни среди всего населения Земли. Больше всего употребляют алкоголь жители Центральной, Восточной и Западной Европы. Здесь на каждого жителя в среднем приходится по 11 литров спиртного в месяц.

Кроме того, как говорят специалисты, более 15% взрослого населения планеты являются курильщиками. Показатель, учитывающий годы жизни, потерянные из-за инвалидности или преждевременной смерти, для курильщиков составляет 170,9 млн, а для выпивающих спиртное — 85 млн. При этом наркотики способствовали потере 28 млн лет жизни.

Общая смертность от курения составляет 110 на 100 тыс. человек, а от алкоголя — 33 на 100 тыс. человек, сообщают "Известия".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ученые создали лекарство от алкоголизма.

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15.05.2018 03:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
05:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 03:38 Мск
Ученые создали лекарство от алкоголизма

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Ученые выяснили, что алкоголь и табак вреднее наркотиков
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