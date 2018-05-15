Британские пограничники незаконно задерживают и допрашивают россиян - СМИ

Британские пограничники и полицейские проводят незаконные задержания и допросы граждан России.

Как говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне, среди задержанных - россияне, прибывшие в страну на законных основаниях, по британской визе. "Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилете до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию" — сообщили дипломаты.

Как ранее сообщало Накануне.RU, власти Британии намерены в текущем году усилить антисанкционную политику в отношении России.