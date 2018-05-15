Во Франции назвали Севастополь украинским

Министерство культуры Франции изменило на своём сайте данные о принадлежности Севастополя.

Как указало ведомство, город входит в состав Украины. Минкульт создал карту, на которой указал культурные учреждения, участвующие в международной акции №Ночь музеев-2018№. В списке был и художественный музей имени М.П. Крошицкого Севастополя.

Как говорилось на сайте, он находится по адресу: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация. Через некоторое время адрес изменился на: проспект Нахимова, 9, Севастополь, Украина, сообщает РИА "Новости".