Племяннице Скрипаля вновь отказали в британской визе

Британское посольство отказало в визе племяннице бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории.

По ее словам, отказ ей прислали по электронной почте. По словам Виктории, Британия мотивировала решение тем, что в первом заявлении она безработная, а во втором у нее указана работа, но недостаточно большая зарплата для посещения страны. Кроме того, в посольстве заявили, что у женщины нет поручителей.

"Сплошная формальность, не знали, как отказать", — сообщила сестра Юлии Скрипаль, добавив, что снова попытается попасть в Великобританию. "Надо немного подождать. Может, попробую туристическую визу получить", — добавила Скрипаль.

В прошлый раз Виктории отказали в визе в начале апреля. Представители российского посольства в Лондоне тогда заявили, что Великобритании есть что скрывать.