Супруга Трампа перенесла операцию на почках

Супруга президента США Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации почек, которая завершилась успешно.

"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания на почках. Процедура прошла успешно и без осложнений", - говорится в сообщении официального представителя супруги американского президента Дональда Трампа.

Операция проходила в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона. Как ожидается, первая леди пробудет под наблюдением медиков около недели, сообщает ТАСС.