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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения, и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
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Новости
15.05.2018 01:32 Мск (03:32 Екб)
политика | За рубежом
Супруга Трампа перенесла операцию на почках
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Мелания Трамп (2017) | Фото:Getty

Супруга президента США Меланья Трамп перенесла процедуру эмболизации почек, которая завершилась успешно.

"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного заболевания на почках. Процедура прошла успешно и без осложнений", - говорится в сообщении официального представителя супруги американского президента Дональда Трампа.

Операция проходила в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в окрестностях Вашингтона. Как ожидается, первая леди пробудет под наблюдением медиков около недели, сообщает ТАСС.

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15.05.2018 01:32 Мск | Денис Линов
03:32 Екб


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Супруга Трампа перенесла операцию на почках
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