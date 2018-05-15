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Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму?

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Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
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от издателя  |  комментариев: 14


Уголовка за исполнение санкций США: начнет ли Сбербанк работать в Крыму? В России могут ввести наказание за исполнение санкций США. Сегодня депутаты Госдумы внесли поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают штрафы для российских граждан и компаний за действия в угоду антироссийским ограничениям. Чем чреваты эти изменения, и коснутся ли они банков, отказывающиеся работать в Крыму, читайте в материале Накануне.RU.
14.05.2018
экономика ;
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Новости
15.05.2018 00:56 Мск (02:56 Екб)
политика | За рубежом
Анкара отозвала своих послов из США и Израиля
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(2004) |

Турция отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации.
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Это произошло из-за действий Израиля в секторе Газа, в результате чего погибли больше 50 человек. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, решено созвать чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Также турецкий лидер предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН. "Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — отметил Эрдоган.

Напомним, в Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле. В ходе протестов израильские солдаты убили десятки палестинцев на границе с сектором Газа. В столкновениях погибли не менее 52 человек, около 2,4 тыс. получили различные ранения, в том числе - пулевые, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.

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15.05.2018 00:56 Мск | Денис Линов
02:56 Екб


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Анкара отозвала своих послов из США и Израиля
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