Анкара отозвала своих послов из США и Израиля

Турция отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации.

Это произошло из-за действий Израиля в секторе Газа, в результате чего погибли больше 50 человек. Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, решено созвать чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Также турецкий лидер предложил созвать экстренное заседание Совбеза ООН. "Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — отметил Эрдоган.

Напомним, в Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле. В ходе протестов израильские солдаты убили десятки палестинцев на границе с сектором Газа. В столкновениях погибли не менее 52 человек, около 2,4 тыс. получили различные ранения, в том числе - пулевые, сообщает РИА "Новости".

Как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.