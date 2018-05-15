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В Екатеринбурге члены "Единой России" устроили демарш накануне праймериз в гордуму
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(2004) | Фото: Накануне.ru

Члены "Единой России" Екатеринбурга устроили демарш против первого вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова.
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Скандал начался перед праймериз в гордуму Екатеринбурга, которые пройдут 3 июня. Как считают некоторые кандидаты, победители предварительного внутрипартийного голосования уже известны, так как их согласовал Владимир Тунгусов.

Один из несогласных - нынешний депутат гордумы Екатеринбурга Анатолий Шарапов, депутат Заксобрания Игорь Володин.

Как говорят в свердловском отделении "Единой России", партия придерживается принципов открытости и легитимности как при проведении праймериз, так и при проведении выборов любого уровня. При этом они приглашают всех желающих проследить за подсчетом голосов на праймериз.

Как считает председатель Региональной контрольной комиссии партии "Единая Россия" Константин Юферев, у всех участников праймериз одинаковые шансы на победу. Она зависит от того, насколько активно те или иные кандидаты встречаются с горожанами, насколько готовы выполнять наказы избирателей, пишет "Московский комсомолец".

Между тем, народные избранники написали письмо федеральному руководству "Единой России". Как говорится в документе, "утвержденные списки" Тунгусова дискредитирует саму партию. Также в письме содержится критика главы администрации свердловского губернатора Владимира Тунгусова, который, по их словам, "грубо вмешался в ход предварительного голосования" и превращает его в "фарс и посмешище".

"Мы считаем, что появление подобных "утвержденных списков" а также использование административного ресурса для проталкивания своих участников от партии "Единая Россия" дискредитирует саму партию и убивает идею предварительного голосования как открытой и честной процедуры привлечения людей к выбору кандидатов от "Единой России"", — утверждают составители открытого письма.

"Можно сделать вывод, что результаты предварительного голосования будут сфальсифицированы. Декларируемые "Единой Россией" принципы открытости, прозрачности и честности праймериз нивелируются применением административного ресурса и возможностью чиновников влиять на результаты", — считают единороссы.

"Было заявлено, что партия признает результат праймериз, каким бы он ни был. Любой участник, которого поддержат жители его округа, может получить поддержку партии на выборах. Но уже сейчас мы видим совсем другое! Мы видим, как чиновники хотят с помощью праймериз протащить своих людей", — сказал депутат гордумы Анатолий Шарапов.

Секретарь Орджоникидзевского местного отделения "Единой России", депутат Заксобрания Игорь Володин и вовсе заявил о прямом давлении на кандидатов и муниципальных служащих из-за праймериз. "Я на протяжении восьми лет поддерживал отношения с уральским транспортным техникумом, праздновали 9 мая. Также и в этом году мне было приглашение, но буквально за день мне стали говорить, что меня не приглашают. Говорят: "На нас давят со стороны администрации района". Затем я узнаю, кто там был — представитель администрации района, и кандидаты, которые были в пресловутом "списке Тунгусова"", — заявил он и добавил, что по сути оргкомитет по организации праймериз работает на администрацию города. "Зачем тогда такой оргкомитет нужен? Его нужно распустить!", — заключил политик.

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15.05.2018 00:25 Мск | Денис Линов
02:25 Екб


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В Екатеринбурге члены "Единой России" устроили демарш накануне праймериз в гордуму
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