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Ямальский оленевод попросил Кобылкина ввести режим ЧС на территории округа
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(2018) | Фото: Ростислав Журавлев специально для Накануне.RU

Ямальский оппозиционер-оленевод Ейко Сэротэтто обратился к губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину с просьбой ввести режим ЧС на территории региона "в связи с масштабным падением оленьего поголовья".
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По словам активиста, это привело к тому, что некоторые оленеводы "уже не могут кочевать".

"Предлагаю по этому случаю предпринять меры по решению данной проблемы", — говорится в письме, опубликованном в паблике "Голос тундры" в социальной сети "Вконтакте".

В частности, Сэротэтто призвал "по возможности, помочь оленеводам добраться до летних пастбищ", "утилизировать трупы животных" и "оценить масштабы падения и ущерб оленеводов".

Он также подчеркнул, что если оленеводы не доберутся до летних пастбищ, то это грозит пропажей последних ягельных мест, и без того составляющих "одну из главных проблем" полуострова Ямал.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Ейко Сэротэтто — представитель одного из коренных малочисленных народов севера — ненцев, администратор главного оппозиционного паблика оленеводов "Голос Тундры". Перед президентскими выборами 2018 года стал известен после того, как вошёл в число доверенных лиц кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Грудинин, ненец Ейко Сэротэтто(2018)|Фото: Ростислав Журавлев специально для Накануне.RU

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14.05.2018 20:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:45 Екб


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