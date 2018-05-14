В Нягани предстанет перед судом руководитель управляющей компании

В Нягани завершено расследование уголовного дела в отношении директора управляющей компании (УК), обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом Накануне.RU в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по ХМАО-Югре.

Установлено, что мужчина, зная о ненадлежащей работе вентиляционной системы и возможной засоренности вентиляционных каналов в одном из домов посёлка Октябрьского, с жильцами которого был заключён договор на обслуживание, не принял меры к восстановлению работоспособности вентиляции.

В результате бездействия руководителя УК в 2017 году две проживающие в этом доме семьи были госпитализированы с отравлением угарным газом, скопившимся в квартирах из-за неисправности вентиляции. При этом был причинён тяжкий вред здоровью малолетней девочки.

СК направил уголовное дело в суд. Обвиняемому, согласно ч. 2 ст. 238 УК РФ, грозит штраф и принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет.