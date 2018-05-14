Пашинян и Лукашенко назвали слабости ЕврАзЭС

В Сочи завершился однодневный саммит Высшего Евразийского экономического совета под председательством России.

Как сообщает РБК, заседание стало первым для нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Кроме того, в заседании принял участие президент Молдавии Игорь Додон после того, как в ходе саммита было согласовано наделение страны статусом наблюдателя в ЕврАзЭС.

Обращаясь к собравшимся, Пашинян отметил, что в его стране "произошла мирная смена власти" и сформировалось правительство, которое не планирует "предусматривать реверса на внешнеполитическом треке". По его словам, новый кабмин настроен на "активное взаимодействие с партнёрами и практическое достижение свободы передвижения товаров, услуг и капиталов". Кроме того, он подверг критике сохраняющиеся в Евразийском союзе барьеры и изъятия, тогда как Ереван исходит из необходимости обеспечения роста торгово-экономического сотрудничества и равных условий для хозяйствующих субъектов.

"В конце концов, если показатели экономической активности не чувствуются гражданами, они переходят в категорию статистики", — подчеркнул армянский премьер.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что при всей проделанной за три с половиной года существования ЕАЭС большой работе, эффективность проводимых мероприятий всё ещё страдает. В частности, он назвал проблему "регулярного" вмешательства политики в торговлю.

"Интересы отдельных товаропроизводителей ставятся выше принятых нами решений, — сказал белорусский лидер. — Не надо приводить примеры, вы о них сами прекрасно знаете".​

В вопросе эффективности работы комиссии с Лукашенко согласился президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.



Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил сформировать группу для анализа всех мер, принятых в Союзе, и на сохраняющиеся препятствия​.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин на полях сочинского саммита провёл первую встречу с Пашиняном. Помимо этого, у российского лидера были запланированы встречи с Жээнбековым, Назарбаевым и Лукашенко.