СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде

в этот день
14.05.18
20:50
В Екб.22:50
Отставка с уголовкой: к экс-главе Миасса снова пожаловали правоохранители
У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба
В Ядрово из гладкостволки обстреляли мусоровоз. Подробности
Главное
Организаторы теста по истории Великой Отечественной рассказали, какие вопросы ставят россиян в тупик

Тема дня
Британия грозит России "очередной изоляцией", Россия "смотрит налево" Речь Эндрю Паркера первым опубликовало издание Financial Times. Большая часть текста посвящена "делу Скрипаля", отравление в Солсбери становится причиной объявления России изоляции. Глава МI5 решил предупредить Москву о том, что наша страна может стать "все более изолированным изгоем".
14.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 14


Под флагом "ЕР" думу Екатеринбурга будут штурмовать 200 человек. Кандидат в спикеры опозорился 9 мая Срок выдвижения участников праймериз "Единой России" продлен с 8 мая до 15 мая включительно, поскольку еще не все участники прошли процедуру регистрации. Завтра к вечеру количество выдвинутых (зарегистрированных) участников может составить около 200 человек.
14.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 567



Новости
14.05.2018 18:46 Мск (20:46 Екб)
общество | Центральный ФО
СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Алексей Малобродский (2018) | Фото: nvdaily.ru

СКР изменил меру пресечения экс-гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Читайте также:

Таким образом, содержание Малобродского под стражей заменено подпиской о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.

"Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на прошлой неделе у Малобродского диагностировали инфаркт миокарда.

Напомним, ранее следствие повторно попросило суд перевести под домашний арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.

Другие новости по темам: Алексей Малобродский, СКР, хищение, подписка о невыезде
14.05.2018 18:46 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:46 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 17:49 Мск
У экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского, находящегося в СИЗО, диагностировали инфаркт миокарда

Ранее 10.05.2018 14:32 Мск
На Каннском фестивале сообщили об ответе Путина на письмо о Серебренникове

Ранее 07.05.2018 14:22 Мск
Следствие повторно обратилось в суд с просьбой перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 27.04.2018 18:50 Мск
Суд в Москве оставил в силе арест экс-директора "Гоголь-центра" Малобродского

Ранее 25.04.2018 09:54 Мск
Дело "Седьмой студии": СК просит перевести Малобродского под домашний арест

Ранее 21.02.2018 14:01 Мск
Серебренников сообщил, что был на кремации матери

Ранее 22.01.2018 17:56 Мск
Адвокаты Серебренникова обжаловали продление ему домашнего ареста

Ранее 16.01.2018 20:23 Мск
Решением суда домашний арест Кириллу Серебренникову продлен до 19 апреля








Добавить комментарий:

СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+