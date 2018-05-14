СКР отпустил Малобродского под подписку о невыезде

СКР изменил меру пресечения экс-гендиректору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, обвиняемому в хищении бюджетных средств, сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Таким образом, содержание Малобродского под стражей заменено подпиской о невыезде. Соответствующее постановление было объявлено обвиняемому, который в настоящее время находится в медицинском учреждении.

"Это решение принято с учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств, а также того факта, что процесс сбора доказательств по уголовному делу завершен и, находясь на свободе, обвиняемый никак не повлияет на результаты расследования", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее на прошлой неделе у Малобродского диагностировали инфаркт миокарда.

Напомним, ранее следствие повторно попросило суд перевести под домашний арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.